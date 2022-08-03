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وطنية

عيد‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬المخيمات

منذ 14 ثانية
لوحة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام. ‭(‬خاص‭)‬
أطفال‭ ‬12‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لموظفي‭ ‬وأعوان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بأكادير لم‭ ‬تغب‭ ‬أجواء‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬عن‭ ‬المصايف،‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬فيها‭ ‬ورش‭ ‬التطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬العرض‭ ‬التربوي‭ ‬للبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لجعله‭ ‬آلية‭ ‬لتعميم‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬للطفولة‭ ‬المغربية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنشئة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتيسير‭ ‬حقوق‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتعميم‭ ‬الترفيه‭أكمل القراءة »

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