وطنية
عيد العرش في المخيمات
أطفال 12 جهة في مخيم الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة بأكادير لم تغب أجواء الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين عن المصايف، التي بدأ فيها ورش التطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني لجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيهأكمل القراءة »
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