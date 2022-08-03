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حوادث

حجز 2100 “قرقوبية” بالجديدة

منذ 16 ثانية
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق مع نظيرتها بمنطقة الرحمة بالبيضاء، صباح أول أمس (الاثنين)، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوقف المشتبه فيه بمنزل يستغله بمنطقة الرحمةأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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