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“نوافذ شعرية” في مراكش
نظمت دار الشعر بمراكش فقرة “نوافذ شعرية”، التي اعتبرتها إطلالة هامة على مختلف التجارب الشعرية المغربية، احتفاء بتجارب راكمتها ، عبر مسارها الإبداعي، وتتويجا لتجربة غنية في الكتابة الشعرية وإخصابا لمنجز القصيدة المغربية الحديثة. وقالت “دار الشعر”، في بلاغ لها، إن “نوافذ شعرية” أطلت على جمهورها بقصائدأكمل القراءة »
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