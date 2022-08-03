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الصباح الفني

إيقاعات‭ ‬إفريقية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ “‬صيف‭ ‬الأوداية‭”‬

منذ 27 ثانية
الشريف‭ ‬لحظة‭ ‬تسلمها‭ ‬جائزة‭ ‬ميكري‭   (‬خاص‭)‬
أسدل‭ ‬الستار،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ “‬صيف‭ ‬الاوداية‭” ‬بسهرة‭ ‬ختامية‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬إيمان‭ ‬الشريف‭ ‬والمجموعة‭ ‬الإيفوارية‭ ‬Awalé Afrika،‭ ‬تجسيدا‭ ‬للبعد‭ ‬الإفريقي‭ ‬للمغرب‭ ‬واحتفالا‭ ‬بالرباط‭  ‬عاصمة‭ ‬الثقافة‭ ‬الإفريقية‭. ‬ في‭ ‬البداية،‭ ‬قدمت‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬إيمان‭ ‬الشريف‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أغانيها‭أكمل القراءة »

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