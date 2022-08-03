الصباح الفني
إيقاعات إفريقية في ختام “صيف الأوداية”
أسدل الستار، نهاية الأسبوع الماضي، على الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للثقافة والفنون “صيف الاوداية” بسهرة ختامية من توقيع الفنانة التونسية إيمان الشريف والمجموعة الإيفوارية Awalé Afrika، تجسيدا للبعد الإفريقي للمغرب واحتفالا بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. في البداية، قدمت الفنانة التونسية إيمان الشريف باقة من أغانيهاأكمل القراءة »
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