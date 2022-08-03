اذاعة وتلفزيون
سميث في عرس مغربي
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، للفنان الأمريكي ويل سميث خلال حضوره حفل زفاف مغربي بطنجة. وظهر سميث في الفيديو وهو يرقص على نغمات الموسيقى المغربية الشعبية، رفقة صديقه العريس المخرج المغربي المقيم في بلجيكا عادل بالعربي، والعروس الصحافية المغربية الألمانية لبنى خلخلي. ونشرأكمل القراءة »
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