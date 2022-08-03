خاص
الشرقاوي: مردودية متواضعة
أستاذ العلوم السياسية أكد عدم تفاعل الحكومة مع مبادرات المعارضة أكد الشرقاوي السموني، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، أن الحصيلة البرلمانية، تبقى متواضعة، خاصة في الجانب المتعلق بالتشريع والرقابة، سواء بالنسبة إلى الدورة البرلمانية الثانية أو حصيلة إجمالية للسنة التشريعية الأولى من هذه الولاية التشريعية. وسجل الشرقاوي في حوارأكمل القراءة »
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