fbpx
خاص

الشرقاوي‭: ‬مردودية‭ ‬متواضعة

منذ 22 ثانية
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬أكد‭ ‬عدم‭ ‬تفاعل‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬المعارضة أكد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني،‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بالرباط،‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬تبقى‭ ‬متواضعة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتشريع‭ ‬والرقابة،‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة إلى‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬حصيلة‭ ‬إجمالية‭ ‬للسنة‭ ‬التشريعية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭. ‬وسجل‭ ‬الشرقاوي‭ ‬في‭ ‬حوار‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.