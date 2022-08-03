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وطنية

نزيف خارجي بـ 15 ألف مليار

منذ 17 ثانية
عجز الميزان التجاري يتفاقم بسبب تضاعف الفاتورة الطاقية وارتفاع الواردات تسببت موجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها جل المواد الغذائية في تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب مع الخارج، خاصة أن الواردات ارتفعت بوتيرة أعلى من الصادرات، ما أخل بتوازنات المبادلات التجارية للمغرب مع باقي العالم، إذ تجاوز العجزأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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