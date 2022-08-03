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وطنية

“مضاربة” حول تضارب المصالح

منذ 18 ثانية
راسل ولاة جهات وعمال عمالات ومقاطعات وأقاليم، رؤساء جماعات لتفعيل دورية تضارب المصالح الصادرة عن وزير الداخلية قبل أشهر، دون أن تعرف طريقها إلى التطبيق. وبعد التذكير الصادر عن وزارة الداخلية في شأن الدورية نفسها، سارع مسؤولو الإدارة الترابية إلى إشراك رؤساء الجماعات في تحديد قوائم المنتخبينأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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