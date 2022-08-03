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تحت الدف

منذ 13 ثانية
تحول كورنيش سلا إلى غابة موحشة، بسبب فشل القائمين عليه في مواكبة تهيئته، إذ اخترقته نباتات شوكية، وتحول إلى مرعى للأغنام والأبقار، أمام صمت الجهات الوصية، ما أدى إلى طمس عشبه الطبيعي، وانتشار النفايات، علما أنه تم صرف الملايير لتجهيزه. ورغم الحالة المزرية للكورنيش، لا يجد قاطنوأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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