وطنية
صعوبة التنفيذ تحت مجهر نهيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة خص بها بحث دكتوراه واضعا مقترحات مهمة لتجاوزها على امتداد أربع ساعات ونصف ساعة، شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، الجمعة الماضي، مناقشة أطروحة دكتوراه بشأن “صعوبة التنفيذ في القانون المغربي”، التي أنجزها أحمد نهيد، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.أكمل القراءة »
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