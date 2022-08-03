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وطنية

صعوبة‭ ‬التنفيذ‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬نهيد

منذ 21 ثانية
أحمد‭ ‬نهيد‭        (‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مفيق‭)‬
الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة‭ ‬خص‭ ‬بها‭ ‬بحث‭ ‬دكتوراه‭ ‬واضعا‭ ‬مقترحات‭ ‬مهمة‭ ‬لتجاوزها على‭ ‬امتداد‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة،‭ ‬شهدت‭ ‬رحاب‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬القانونية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بالجديدة،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬مناقشة‭ ‬أطروحة‭ ‬دكتوراه‭ ‬بشأن‭ “‬صعوبة‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المغربي‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬أحمد‭ ‬نهيد،‭ ‬الرئيس‭ ‬الاول‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة‭.‬أكمل القراءة »

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