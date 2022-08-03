وطنية
الاستقلال يؤجل المؤتمر الاستثنائي
بركة دعا الاستقلاليين إلى التوافق حول تعديلات القانون الأساسي ورص صفوف الحزب قرر حزب الاستقلال تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده السبت المقبل، بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي. إلى وقت لاحق. وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” أن قرار التأجيل يهدف إلى مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعدادأكمل القراءة »
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