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وطنية

الاستقلال‭ ‬يؤجل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاستثنائي

منذ 8 دقائق
بركة‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اشتغال‭ ‬القيادة‭ ‬بروح‭ ‬الانسجام‭        (‬أرشيف‭)‬
بركة‭ ‬دعا‭ ‬الاستقلاليين‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬تعديلات‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬ورص‭ ‬صفوف‭ ‬الحزب قرر‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬تأجيل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬بهدف‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬مقتضيات‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭. ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬ وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لحزب‭ “‬الميزان‭” ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالإعداد‭أكمل القراءة »

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