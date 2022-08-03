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وطنية

بايدن‭: ‬قتلنا‭ ‬الظواهري

منذ 20 ثانية
أكد‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬أيمن‭ ‬الظواهري،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬إذ‭ ‬استهدف‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كابل،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬ وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الظواهري‭ “‬مارس‭ ‬القتل‭ ‬والعنف‭ ‬ضد‭ ‬الأمريكيين‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬العدالة‭ ‬قد‭ ‬تحققت‭أكمل القراءة »

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