وطنية
بايدن: قتلنا الظواهري
أكد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة جوية في أفغانستان، إذ استهدف بطائرة مسيرة، في عملية أشرف عليها جهاز الاستخبارات الأمريكية في العاصمة كابل، السبت الماضي. وقال بايدن إن الظواهري “مارس القتل والعنف ضد الأمريكيين”، مشيرا إلى أن “العدالة قد تحققتأكمل القراءة »
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