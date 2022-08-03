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وطنية

خروقات‭ ‬التعمير‭ ‬تستنفر‭ ‬لفتيت‭ ‬والمنصوري

منذ 12 ثانية
تعيين‭ ‬مراقبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالصفة‭ ‬الضبطية‭ ‬وصلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬زجر‭ ‬المخالفات استنفرت‭ ‬خروقات‭ ‬التعمير‭ ‬والبناء‭ ‬مصالح‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬وإعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير،‭ ‬التي‭ ‬سارعت‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬دورية‭ ‬مشتركة‭ ‬إلى‭ ‬الولاة‭ ‬والعمال‭ ‬ومسؤولي‭ ‬مجالس‭ ‬الجماعات‭ ‬والوكالات‭ ‬الحضرية‭ ‬والمفتشين‭ ‬الجهويين‭ ‬للتعمير،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسراع‭ ‬باقتراح‭ ‬تعيين‭ ‬مراقبين‭ ‬في‭ ‬التعمير‭ ‬لتتبع‭أكمل القراءة »

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