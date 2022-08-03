وطنية
خروقات التعمير تستنفر لفتيت والمنصوري
تعيين مراقبين يتمتعون بالصفة الضبطية وصلاحيات واسعة في زجر المخالفات استنفرت خروقات التعمير والبناء مصالح وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير، التي سارعت إلى توجيه دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ومسؤولي مجالس الجماعات والوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، من أجل الإسراع باقتراح تعيين مراقبين في التعمير لتتبعأكمل القراءة »
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