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حوادث

جثة امرأة عارية تستنفر الأمن

منذ 25 ثانية
الهالكة عثر عليها مرمية بمنطقة خلاء وتحمل آثار عنف وأبحاث لفك لغز الجريمة اهتزت قلعة السراغنة، أول أمس (الاثنين)، على وقع جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها امرأة في عقدها الثالث. وحسب مصادر “الصباح” فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الضحية التي تبلغ من العمر 35 سنة، عثرأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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