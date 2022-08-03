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“العرس” في مهرجان المسرح الجامعي
حفل اختتام شهد توزيع الجوائز على الفائزين ولجنة التحكيم توصي بتوسيع فضاءات العروض اختتمت فعاليات الدورة 34 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي المنظم من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، التي نظمت تحت شعار “إعادة خلق المسرح”، بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالبيضاء. وشهد حفل الاختتام تقديم العرض المسرحيأكمل القراءة »
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