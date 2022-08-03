الصباح الفني
لمجرد ونيكولاس في عمل مشترك
أغنية جديدة أشرف عليها العنزي أهديت للملك فاجأ المغني سعد لمجرد متابعيه، وعاد إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، طرحت على قناة” ام دي ايه برودكشن” على موقع “يوتوب”، أهديت للملك محمد السادس. وأشرف على تنفيذ الأغنية التي تحمل عنوان “عاش الملك حبيبنا”، المؤلف والمنتج مصعب العنزي، والمهداةأكمل القراءة »
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