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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬ونيكولاس‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬

منذ 16 ثانية
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الكليب‭       (‬خاص‭) ‬
أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬العنزي‭ ‬أهديت‭ ‬للملك فاجأ‭ ‬المغني‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬متابعيه،‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬طرحت‭ ‬على‭ ‬قناة‭” ‬ام‭ ‬دي‭ ‬ايه‭ ‬برودكشن‭” ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬أهديت‭ ‬للملك‭ ‬محمد‭  ‬السادس‭.‬ وأشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬عاش‭ ‬الملك‭ ‬حبيبنا‭”‬،‭ ‬‏المؤلف‭ ‬والمنتج‭ ‬مصعب‭ ‬العنزي،‭ ‬والمهداة‭أكمل القراءة »

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