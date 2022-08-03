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رئيس في أفلام الصيف انضمت الممثلة ياسمين رئيس، بطلة فيلم “خطة مازنجر”، رسميا لمنافسات موسم أفلام صيف 2022، والتي تضم النجمة دنيا سمير غانم ببطولة فيلم “تسليم أهالي” والنجم حسن الرداد ببطولة ” تحت تهديد السلاح». ويشارك في فيلم “خطة مازنجر” حمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤادأكمل القراءة »
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