حوادث
الحبس لمفتعلي حوادث وهمية بفاس
وزعت ابتدائية فاس، مساء أول أمس (الاثنين)، بتفاوت 18 شهرا حبسا نافذا، على ثلاثة شباب معتقلين بسجن بوركايز، لافتعالهم حوادث سير وهمية للنصب على شركات التأمين، بعد متابعتهم في ملفات منفصلة بعدما أوقفوا بعد البحث مع زملاء لهم توبعوا في ملفات سابقة وآخذتهم المحكمة بجنح مختلفة بينهاأكمل القراءة »
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