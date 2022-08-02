الصباح الفني
”إساقسا كيك الخير” جديد بوحسين
أعلن فولان بوحسين، عن إصدار أغنيته الجديدة من ألبوم “أمارك”، المدعم من طرف وزارة الثقاقة والشباب والتواصل، وهي الأغنية المعنونة بـ “إساقسا كيك الخير” أي “إسول فيك الخير” بالدارجة المغربية . وتم تسجيل أغنية “إساقسا كيك الخير” بأكادير والدار البيضاء والعاصمة الفرنسية باريس، وتدعو كلمات الأغنية إلىأكمل القراءة »
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