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الصباح الفني

‭”‬إساقسا‭ ‬كيك‭ ‬الخير‭” ‬جديد‭ ‬بوحسين

منذ 14 ثانية
أعلن‭ ‬فولان‭ ‬بوحسين،‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬ألبوم‭ “‬أمارك‭”‬،‭ ‬المدعم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬الثقاقة‭ ‬والشباب‭ ‬والتواصل،‭ ‬وهي‭ ‬الأغنية‭ ‬المعنونة‭ ‬بـ‭ “‬إساقسا‭ ‬كيك‭ ‬الخير‭” ‬أي‭ “‬إسول‭ ‬فيك‭ ‬الخير‭”  ‬بالدارجة‭ ‬المغربية‭ .‬ وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنية‭ “‬إساقسا‭ ‬كيك‭ ‬الخير‭”  ‬بأكادير‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬وتدعو‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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