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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 ثانية
عصيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬أحمد‭ ‬عصيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬من‭ ‬السهل‭ ‬دائما‭ ‬تهييج‭ ‬الجمهور،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‮»‬‭.‬ بوركة كتب‭ ‬الناقد‭ ‬والإعلامي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬بوركة‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬تاريخ‭ ‬اليد،‭ ‬الفن‭ ‬تاريخ‭ ‬العين،‭ ‬اللغة‭ ‬تاريخ‭ ‬اللسان،‭ ‬الجنس‭ ‬تاريخ‭ ‬الجسد‮»‬‭.‬ جابري كتبت‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬مها‭أكمل القراءة »

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