الصباح الفني
قالوا
عصيد كتب الباحث أحمد عصيد تدوينة جاء فيها «من السهل دائما تهييج الجمهور، لكن من الصعب جدا دفعه إلى التفكير». بوركة كتب الناقد والإعلامي عز الدين بوركة تدوينة جاء فيها «العمل تاريخ اليد، الفن تاريخ العين، اللغة تاريخ اللسان، الجنس تاريخ الجسد». جابري كتبت عارضة الأزياء مهاأكمل القراءة »
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