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الصباح الفني

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منذ 8 دقائق
خطوبة‭ ‬طفلين‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬الأردن أعاد‭ ‬حفل‭ ‬خطوبة‭ ‬لطفلين‭ ‬أحدهما‭ ‬بعمر‭ ‬الـ‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬والآخر‭ ‬بعمر‭ ‬الـ‭ ‬11،‭ ‬بمدينة‭ ‬إربد،‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬ ونشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيديوهات‭ ‬عكست‭ ‬مشاركة‭ ‬المئات‭ ‬لحفل‭ ‬الطفلين‭ ‬مهنا‭ ‬ومحمد،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬مستخدمو‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬استهجانهم‭أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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