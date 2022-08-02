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بانوراما

احذروا الحرارة المفرطة

منذ 8 دقائق
الدكتور حمضي قال إن ضربات الشمس تسبب الوفاة كشف الدكتور الطيب حمضي، بعض تأثيرات ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. وأوضح حمضي، أن اجتفاف الجسم وضربات الشمس من المشاكل التي تودي بحياة بعض الأشخاص، سيما كبار السن والأطفال. وقدم الدكتور مجموعة من النصائح، لتفادي تأثير موجات الحر،أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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