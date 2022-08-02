الرياضة
الرجاء بحلة جديدة
الفريق أعلن التوقيع لتسعة لاعبين جدد في انتظار التحاق آخرين إنجاز: العقيد درغام كما كان منتظرا، أعلن الرجاء الرياضي عن انتداب تسعة لاعبين جدد، دفعة واحدة، من بينهم جزائريان، في انتظار لاعبين آخرين. وأعلن الفريق الأخضر التعاقد مع زكرياء حدراف قادما من الدفاع الجديدي، وعبد الحي فورصيأكمل القراءة »
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