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بانوراما

الخطبة أكثر عصرنة

منذ دقيقتين
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 2 تعتبر الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج، والتي تتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها عن رغبتهما في الارتباط، كما أنها من الخطوات المهمة لاستكمال مراسمه. ويعد الشخصان المقبلان على الزواج في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، كما أنهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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