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بانوراما

نقشة “الحمار الوحشي”… الجرأة

منذ دقيقتين
تعتبر نقشة الحمار الوحشي من النقشات الجريئة والمميزة والتي تواكب موضة الصيف الحالي، سيما التي تأتي باللونين الأبيض والأسود.  وطرحت دور الأزياء العالمية، خلال هذا الموسم، الكثير من التصاميم التي اعتمد فيها على نقشة “الحمار الوحشي”، علما أن خبراء الموضة يؤكدون أن هذا “اللوك” يتسم بالجرأة، والذيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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