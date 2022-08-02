بانوراما
الوجبات السريعة… الطريق إلى الاكتئاب
يجب التفريق في مجال التغذية بين مصطلح الكثافة الغذائية والكثافة الطاقية لغذاء معين. فإذا أردنا المقارنة مثلا بين كأس من الحليب وكأس من مشروب غازي أو صودا، على مستوى السعرات الحرارية، فالاثنان يقدمان 100 سعرة، إذ أن كأس الحليب يحتوي على بروتينات ودهون وفيتامينات ومعادن وسكريات، أما كأسأكمل القراءة »
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