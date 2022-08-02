الرياضة
كربوبي وجرمومي وحمدي بكأس العالم
ستكون الحكمات بشرى كربوبي وفتيحة جرمومي وسكينة حمدي حاضرات في نهائيات كأس العالم أقل من 17 سنة، التي تحتضنها الهند في الفترة الممتدة ما بين 11 و30 أكتوبر المقبل. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ثلاث حكمات مغربيات للمشاركة في المونديال، بالنظر إلى مسارهن الناجح وحسن قيادتهنأكمل القراءة »
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