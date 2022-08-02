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الرياضة

العرجون بالسعودية

منذ 3 دقائق
فضل عمر العرجون، لاعب الرجاء الرياضي السابق، الانتقال إلى الفيصلي السعودي، المنافس في دوري الدرجة الثانية. واختار العرجون، الذي انتهى عقده مع الرجاء، الاحتراف خارج البطولة، رغم توصله بعروض من فرق بالقسم الأول. وكان خيار التجديد للعرجون مطروحا بالرجاء، إذا تعذر عليه انتداب لاعب وسط ميدان جيد،أكمل القراءة »

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