الرياضة
الإصابة تبعد تيسودالي عن المونديال
قطع في الرباط الصليبي يستدعي ما بين 6 أشهر و8 من العلاج باتت مشاركة المهاجم المغربي تيسودالي، في مونديال قطر 2022، مهددة إثر تعرضه لإصابة بالغة في الرباط الصليبي، في المباراة التي خاضها السبت الماضي، فريقه جنت البلجيكي، لحساب الجولة الثانية من الدوري. وفي انتظار الاطلاع علىأكمل القراءة »
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