الصباح الثـــــــقافـي
“الهاكا” تحث على مواكبة الرياضة النسائية
سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ” الهاكا” مجهود التعبئة الخاص الذي رصدته الإذاعات والقنوات التلفزية الوطنية، العمومية والخاصة، لتأمين مواكبة إعلامية هامة لمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات في منافسات كأس أمم إفريقيا. واعتبر المجلس الأعلى أن دلالة هذا المجهود لا تتمثل في نقل وتغطية مبارياتأكمل القراءة »
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