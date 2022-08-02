الصباح الفني
”انتظار السي مبروك” جديد بوعسرية
المسرحية المقتبسة عن بيكيت تعبر عن نفسية الإنسان المأزوم شهد مسرح الحي البرتغالي بالجديدة، أخيرا، عرض مسرحية انتظار السي مبروك”. وهي مسرحية فرنسية الأصل، اقتبسها الفنان عبد الكبير ديكار، من المسرحي العبثي “صامويل بيكيت”، التي تحمل عنوان “في انتظار غودو” في لغتها الأصلية. وترجم المسرحية ذاتها المبدعأكمل القراءة »
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