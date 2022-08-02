fbpx
الصباح الفني

‭”‬انتظار‭ ‬السي‭ ‬مبروك‭” ‬جديد‭ ‬بوعسرية

منذ 15 ثانية
ملصق العمل (خاص)
المسرحية‭ ‬المقتبسة‭ ‬عن‭ ‬بيكيت‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬نفسية‭ ‬الإنسان‭ ‬المأزوم شهد‭ ‬مسرح‭ ‬الحي‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭  ‬انتظار‭ ‬السي‭ ‬مبروك‭”. ‬وهي‭ ‬مسرحية‭ ‬فرنسية‭ ‬الأصل،‭ ‬اقتبسها‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬ديكار،‭ ‬من‭ ‬المسرحي‭ ‬العبثي‭ “‬صامويل‭ ‬بيكيت‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬في‭ ‬انتظار‭ ‬غودو‭” ‬في‭ ‬لغتها‭ ‬الأصلية‭.‬ وترجم‭ ‬المسرحية‭ ‬ذاتها‭ ‬المبدع‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.