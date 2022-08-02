وطنية
تصحيح الإمضاءات بالحاسوب
الداخلية تطوق المصادقة على صحة الوثائق في الجماعات والمقاطعات بشروط إجرائية وإلكترونية دخل المرسوم رقم 2.22.047 الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 4736 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز الماضي، الذي يضع شروطاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا