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وطنية

تصحيح‭ ‬الإمضاءات‭ ‬بالحاسوب‭ ‬

منذ 16 ثانية
الداخلية‭ ‬تطوق‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الوثائق‭ ‬في‭ ‬الجماعات‭ ‬والمقاطعات‭ ‬بشروط‭ ‬إجرائية‭ ‬وإلكترونية دخل‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬22‭.‬047‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬المتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬كيفية‭ ‬الإشهاد‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإمضاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماعات،‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بصدوره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬عدد‭ ‬4736‭ ‬الصادرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬يوليوز‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬شروطا‭أكمل القراءة »

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