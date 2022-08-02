fbpx
الصباح الفني

تسكت‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ “‬التقليد‭”‬

منذ 9 دقائق
‬ابتسام‭ ‬تسكت‭ (‬خاص‭)‬
قارن‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬أغنية‭ ‬طرحتها‭ ‬المغنية‭ ‬ابتسام‭ ‬تسكت‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬مباشرة‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬أغنية‭ ‬أخرى‭ ‬للفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ميريام‭ ‬فارس،‭ ‬ليكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تشابها‭ ‬كبيرا‭.‬ ‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬يروج‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فقد‭ ‬وقعت‭ ‬تسكت‭ ‬في‭ ‬فخ‭ “‬التقليد‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاغنية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.