الصباح الفني
تسكت تقع في فخ “التقليد”
قارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين آخر أغنية طرحتها المغنية ابتسام تسكت والتي تحمل عنوان “مباشرة”، مع أغنية أخرى للفنانة اللبنانية ميريام فارس، ليكتشفوا أن هناك تشابها كبيرا. وحسب ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقعت تسكت في فخ “التقليد”، كما أن الاغنية لم تكنأكمل القراءة »
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