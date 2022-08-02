وطنية
تنقيلات في صفوف مسؤولين بالدرك
انتشار خريجين جدد برتب «ليوتنان» وتعيينات بمصالح الاستعلامات والفصائل القضائية أفرجت مديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مساء أول أمس (الأحد)، عن حركة تنقيلات كبرى في صفوف قياد سريات الدرك، ومساعديهم، بمجموعة من الأقاليم، مباشرة بعد الإفراج عن حركة الترقيات المؤشر عليها عشية عيد العرش،أكمل القراءة »
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