مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أميركية عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الابيض الاثنين بأنه عملية “ناجحة” ضد “هدف هام” في أفغانستان.

وكانت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” وشبكة “سي ان ان” من بين وسائل الإعلام الأميركية التي كشفت هوية هذا الهدف نقلا عن مصادر لم تسمها. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن عن العملية في كلمة تلفزيونية في وقت لاحق الاثنين.وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن الذي يعد العقل المدبر لهجمات شتنبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.