عيد العرش … الملك يتوصل بالتهاني من قادة ورؤساء الدول

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب واتارا في هذه البرقية، باسم شعب وحكومة كوت ديفوار، وكذا باسمه الخاص، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالتقدم والازدهار لشعب المملكة المغربية الشقيق.

وبعد أن عبر عن ابتهاجه بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين، اغتنم الرئيس الإيفواري، هذه المناسبة، ليؤكد لجلالة الملك عزمه الراسخ للعمل، سويا مع جلالته، من أجل توطيد هذه العلاقات، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وعبر الرئيس الصيني، في هذه البرقية، باسم الحكومة والشعب الصينيين وباسمه الخاص، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بالصحة والتوفيق لجلالة الملك، وبالازدهار للمملكة والسعادة للشعب المغربي.

ومما جاء في برقية شي جين بينغ “تحت قيادة جلالتكم، برهنت الحكومة والشعب المغربي عن تفاعل فعال في مواجهة جائحة كوفيد-19 والمخاطر والتحديات الأخرى، وذلك مع ضمان استقرار البلاد وتنميتها”.

وبعد أن أكد إيلاءه أهمية بالغة لتطوير العلاقات الصينية-المغربية، أعرب الرئيس الصيني عن استعداده “للعمل، سويا مع جلالتكم، من أجل مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية نحو آفاق جديدة، بما يعود بالنفع على بلدينا وشعبينا”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الإيطالي، في هذه البرقية، باسم الجمهورية الإيطالية وباسمه الخاص، عن أحر متمنياته بدوام السلام والرفاه لجلالة الملك، وللشعب المغربي الصديق.

ومما جاء في برقية الرئيس الإيطالي “إن صداقة راسخة تربط بين بلدينا، وإيطاليا فخورة باحتضان واحدة من أهم الجاليات المغربية في الخارج”.

كما اغتنم ماتاريلا هذه المناسبة ليعبر عن عزم إيطاليا، في هذا السياق الدولي الدقيق، على إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة، وذلك من أجل تطوير العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب ماكرون، في هذه البرقية، باسمه خاص وباسم فرنسا، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بالرفاه والصحة لجلالة الملك، وكذا للشعب المغربي.

وكتب الرئيس الفرنسي “أغتنم أيضا هذه المناسبة لأجدد الإعراب عن تشبثي بالعمل مع جلالتكم، على تعميق الشراكة المتميزة التي تجمع بلدينا، والقائمة على روابط الصداقة التاريخية بين شعبينا، وهي الأساس المتين والدائم، والتي تحمل فرصا كبيرة ستمكن الاستحقاقات المقبلة رفيعة المستوى من تطويرها”.

وأبرز الرئيس الفرنسي أن تعزيز العلاقات الثنائية أمر ضروري، أكثر من أي وقت مضى، بعد الفترة الطويلة للجائحة، والتي أبانت خلالها المملكة المغربية، تحت قيادة “جلالتكم، عن مرونة وتفاعل مثير للإعجاب”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان، هيثم بن طارق.

ومما جاء في برقية سلطان عمان “يطيب لنا والمملكة المغربية الشقيقة تحتفل بعيد العرش أن نبعث إليكم بتهانينا الطيبة وتمنياتنا الصادقة لجلالتكم بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلين الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وقد تحقق للشعب المغربي الشقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الفيدرالية السويسرية، إغنازيو كاسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب إغنازيو كاسيس، في هذه البرقية، عن أحر تهانيه لجلالة الملك، ومتمنياته بمستقبل يعمه السلم والازدهار لصاحب الجلالة وللأسرة الملكية، وكذا للشعب المغربي. وقال رئيس الفيدرالية السويسرية “إنني على يقين بأن هذه الروابط التي تجمع بلدينا والقائمة على الصداقة والثقة منذ أزيد من قرن من العلاقات الدبلوماسية، ستواصل مسارها المتسم بالمتانة والتنوع”.