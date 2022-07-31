عيد العرش … برقيات تهاني للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من القبطانين الحاكمين لجمهورية سان مارينو، أوسكار مينا وباولو رونديلي، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وعبر أوسكار مينا وباولو رونديلي، في هذه البرقية باسم شعب سان مارينو وباسميهما الخاصين، عن أطيب متمنياتهما لجلالة الملك بالتوفيق وبمستقبل زاهر للشعب المغربي الصديق.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب فوتشيتش، في هذه البرقية، باسم شعب صربيا وباسمه الخاص، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالازدهار للمملكة والشعب المغربي.

ومما جاء في برقية الرئيس الصربي “أعتقد بصدق بأننا سنواصل على أساس الصداقة العريقة والاحترام المتبادل، تطوير التعاون متعدد الأشكال بين جمهورية صربيا والمملكة المغربية، بما يعود بالنفع على شعبي بلدينا”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس منغوليا، خورلسوخ أوخنا.

وأعرب خورلسوخ أوخنا، في هذه البرقية، باسم الشعب المنغولي وباسمه الخاص، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والرفاه لجلالة الملك، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي الصديق.

واغتنم أوخنا هذه المناسبة ليعبر لجلالة الملك عن رغبته في تطوير وتوطيد علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب رامافوزا، في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب جنوب إفريقيا وباسمه الخاص، عن أحر متمنياته وأصدق تهانئه لجلالة الملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية.

واغتنم رئيس جنوب إفريقيا هذه المناسبة للتعبير عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة، مجددا التأكيد على رغبته في تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس تركمنستان، غوربانغولي بيرديمحمدوف، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس التركماني، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهناء لجلالة الملك، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الكاميرون، بول بيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الكاميروني، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لجلالة الملك وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالته وللأسرة الملكية والشعب المغربي.

واغتنم بول بيا هذه “المناسبة المجيدة”، ليجدد التأكيد على استعداده للعمل سويا مع جلالة الملك من أجل النهوض المتواصل بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين.