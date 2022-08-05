الصباح الفني
خير تنتهي من “أرض الملائكة”
أعلنت الممثلة فاطمة خير، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم سينمائي يحمل عنوان “أرض الملائكة” لمخرجه رشيد فكاك. وتقاسمت خير مع متابعيها صورة لها من كواليس آخر يوم من تصوير الفيلم، أرفقتها بتعليق جاء فيه “صورة من آخر يومأكمل القراءة »
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