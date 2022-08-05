بانوراما
بنت ابن نجوا… مدرسة الملوك
مغربيات أبهرن العالم 5 هن مغربيات نبغن في الطب والشعر والسياسة، حتى فاقت شهرتهن حدود المغرب، وامتدت إلى أوربا والشرق… ، فحفظت صفحات التاريخ نبوغهن وإسهاماتهن في مختلف مجالات العلم. بعضهن تقلدن دواليب الحكم، ولو خلف الستار، وأخريات تفوقن على الرجال في الشعر والأدب، فذاع صيتهن طيلةأكمل القراءة »
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