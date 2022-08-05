الأولى
تقرير “أسود” يهز قطاع الشباب
رفعت لجنة خاصة كلفها محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بزيارة عدد من المخيمات، ووقفت على اختلالات همت التغذية وضعف الأنشطة الترفيهية ومشاكل تنظيمية، تقريرا “أسود” للوزير نفسه، الذي أعطى تعليماته بمواصلة مهام التفتيش والوقوف على أي تجاوزات. ويتوقع فاعلون في القطاع نفسه، أن يشن محمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا