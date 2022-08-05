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تقرير “أسود” يهز قطاع الشباب

منذ 13 دقيقة
رفعت لجنة خاصة كلفها محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بزيارة عدد من المخيمات، ووقفت على اختلالات همت التغذية وضعف الأنشطة الترفيهية ومشاكل تنظيمية، تقريرا “أسود” للوزير نفسه، الذي أعطى تعليماته بمواصلة مهام التفتيش والوقوف على أي تجاوزات. ويتوقع فاعلون في القطاع نفسه، أن يشن محمدأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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