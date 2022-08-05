كوفيد-19 : 218 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 218 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 532 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و701 ألف و783 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و370 ألف و960 شخصا، مقابل 24 مليون و880 ألف و69 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 29 ألف و605 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و262 ألف و300 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و243 ألف و428 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.5 في المائة. وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (58)، والشرق (51)، وفاس مكناس (22)، وطنجة تطوان الحسيمة (22)، والرباط سلا القنيطرة (22)، ومراكش آسفي (21)، وسوس ماسة (12)، وبني ملال خنيفرة (4)، ودرعة تافيلالت (3)، وكلميم واد نون (3). أما بالنسبة لحالات الوفاة فقد تم تسجيل حالة بواحدة بكل من جهات الشرق، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت. وبلغ مجموع الحالات النشطة 2618 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 66 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1,3 في المائة.