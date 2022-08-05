الصباح الفني
كزينة تعود بالجديد
عادت المغنية كزينة عويطة، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “كلوز”، طرحتها على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وسجلت كزينة الأغنية في أحد استوديوهات العاصمة الهولندية أمستردام، فيما صورت مشاهد الكليب ببلجيكا، تحت إشراف شركة إنتاج أمريكية. واضطرت كزينة إلى تأجيل طرحأكمل القراءة »
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