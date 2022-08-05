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التحقيق في تلاعبات بوثائق الصرف

منذ دقيقة واحدة
مستوردون يتلاعبون بفواتير وشهادات التحويلات المالية ويخفون أداءات بقيمة 95 مليارا اعتمد مستوردون أساليب جديدة للغش الجمركي بواسطة وثائق الصرف المسلمة من قبل المؤسسات البنكية وفواتير البضائع، التي يراد جلبها إلى المغرب. وأوضحت مصادر «الصباح» أن سلطات المراقبة المعنية تباشر تحرياتها بعدما توفرت لديها معطيات بوجود شبكةأكمل القراءة »

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