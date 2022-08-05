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أربعة قضاة في ملف “السمسرة”

منذ دقيقة واحدة
إيداع مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء سجن العرجات وسلطة الملاءمة مغيبة ارتفع عدد القضاة المتابعين في ملف “السمسرة” إلى أربعة، بعدما انضاف مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى المتابعين، بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، بعدما استمع إليه أول أمس (الأربعاء)، في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينصأكمل القراءة »

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