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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 8 دقائق
< منح توصلت جماعات محلية بمنح من الداخلية وصلت في بعض الحالات إلى مليار، مكافأة لرؤسائها على نجاعة الأداء وارتفاع مؤشرات الحكامة والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمول البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي أطلقته الداخلية لتطوير نظامأكمل القراءة »

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