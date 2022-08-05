حوادث
سقوط “بزناس” روع العشاق بالشلالات
يداهم خلوتهم داخل غابة ويسلبهم ممتلكاتهم ودراجاتهم النارية تحت التهديد تفنن مروج مخدرات، أخيرا، في ترويع عشاق يتحدرون من البيضاء والمحمدية والضواحي، قرروا قضاء لحظات حميمية بغابة بمنطقة الشلالات، إذ يقتحم خلوتهم مشهرا أسلحة بيضاء، ويعرضهم للضرب والجرح الخطيرين قبل سرقة ممتلكاتهم، سيما الدراجات النارية. ونجح المركزأكمل القراءة »
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