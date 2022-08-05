حوادث
إحباط تهريب أجهزة إلكترونية مسروقة إلى المغرب
أحبطت الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني بمقاطعة قادس الأندلسية (جنوب إسبانيا)، نهاية الأسبوع الماضي، عملية كبرى لتهريب شحنة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المسروقة إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسطي، مرورا بميناءي طريفة والجزيرة الخضراء، المطلين على خليج جبل طارق. وتمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية من إحباط هذه العملية،أكمل القراءة »
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