حوادث
تأجيل التحقيق في ملف “مافيا العقار”
وزع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أخيرا، المتابعين في ملف اختلالات التعمير بجماعة كيكو ببولمان، إلى مجموعتين أولاهما تضم 22 متهما، بينهم رئيسان سابقان للجماعة من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وثانيهما تضم قائدين سابقين يتمتعان بالامتياز القضائي. وحدد 15 شتنبر المقبل تاريخا لأول جلسة للتحقيق التفصيليأكمل القراءة »
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