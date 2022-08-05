fbpx
حوادث

30 سنة لشبكة “الذبيحة السرية”

منذ 13 ثانية
توبع فيها 46 شخصا 18 منهم في حالة اعتقال بينهم نائب رئيس مقاطعة من التجمع الوطني للأحرار أدانت ابتدائية فاس، مساء الاثنين الماضي، النائب السابع لمقاطعة جنان الورد من حزب التجمع الوطني للأحرار، وشقيقه بسنتين حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما و44أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.