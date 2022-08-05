حوادث
30 سنة لشبكة “الذبيحة السرية”
توبع فيها 46 شخصا 18 منهم في حالة اعتقال بينهم نائب رئيس مقاطعة من التجمع الوطني للأحرار أدانت ابتدائية فاس، مساء الاثنين الماضي، النائب السابع لمقاطعة جنان الورد من حزب التجمع الوطني للأحرار، وشقيقه بسنتين حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما و44أكمل القراءة »
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