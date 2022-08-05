حوادث
الحبس لمزور عقد زواج
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة سبعيني لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة الفساد، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر، وإتلاف العقد المزور. وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت المسماة (ر.ط) بشكاية إلى شرطة الحاجب تفيد فيها أنه بعد استصدارها حكما شرعيا قضىأكمل القراءة »
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